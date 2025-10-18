Traguardo per Di Lorenzo: oggi aggancia Cannavaro e diventa il 12° azzurro all time
TuttoNapoli.net
Traguardo personale importante quest’oggi a Torino per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli scenderà in campo collezionando la presenza numero 278, una quota che significa aggancio alle partite di Paolo Cannavaro al 12esimo posto all time della storia azzurra. Poi nel mirino entreranno le 308 di Maggio e le 317 di Koulibaly per la Top 10.
A seguire, se dovesse scendere in campo, Politano salirebbe a quota 242 agganciando De Napoli al 28esimo posto all time. Anguissa invece oggi aggancia Zuniga a 162 entrando nella Top 80. Più indietro Juan Jesus è atteso dalla gara numero 103 che significa aggancio a Simeone che - ironia della sorte - dovrà marcare dall’altro lato.
Pubblicità
Notizie
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare. 4-3-3 con uno o due esterni: useremo entrambi! Su McTominay, Lang e Baroni..." di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com