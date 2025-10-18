Traguardo per Di Lorenzo: oggi aggancia Cannavaro e diventa il 12° azzurro all time

Traguardo personale importante quest’oggi a Torino per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli scenderà in campo collezionando la presenza numero 278, una quota che significa aggancio alle partite di Paolo Cannavaro al 12esimo posto all time della storia azzurra. Poi nel mirino entreranno le 308 di Maggio e le 317 di Koulibaly per la Top 10.

A seguire, se dovesse scendere in campo, Politano salirebbe a quota 242 agganciando De Napoli al 28esimo posto all time. Anguissa invece oggi aggancia Zuniga a 162 entrando nella Top 80. Più indietro Juan Jesus è atteso dalla gara numero 103 che significa aggancio a Simeone che - ironia della sorte - dovrà marcare dall’altro lato.