Baroni bestia nera di Conte! Un solo punto per il tecnico del Napoli negli ultimi 4 confronti

vedi letture

Il Napoli perde l'imbattibilità stagionale in campionato contro il Torino e Antonio Conte deve ancora aspettare per battere il collega Marco Baroni. Negli ultimi quattro confronti tra i due ex compagni di squadra, ha giocato insieme nel Lecce, tre vittorie e un pareggio per il tecnico granata. L'anno scorso quando Baroni allenava la Lazio, il Napoli perse in casa 1-0 e pareggiò 2-2 all'Olimpico. Per gli azzurri sconfitta anche in Coppa Italia, 3-1 a Roma.

