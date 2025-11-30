Foto Le pagelle del Pampa: "8 a Conte, il migliore è Neres: 8,5!"

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Roma-Napoli 0-1: Voti altissimi, fioccano i 7, 7,5 a Buongiorno, Lobotka e Hojlund. 8,5 al migliore in campo David Neres, che con un gol in ripartenza ha deciso il match. 8 per Antonio Conte, che stravince la sfida tattica con Gasperini. Di seguito le pagelle complete dell'argentino