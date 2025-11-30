Serie A, che equilibrio! 4 squadre in 2 punti come un anno fa, non capitava da 30 anni

Un equilibrio così serrato in Serie A è qualcosa che, fino a poco tempo fa, sembrava impossibile. Dopo 13 giornate, Milan e Napoli dividono la vetta a quota 28 punti, con Inter e Roma incollate appena un passo dietro a 27. Quattro squadre racchiuse in due punti: un’immagine perfetta dell’incertezza e della competitività che stanno caratterizzando questo avvio di stagione.

Come sottolineato dagli analisti di Opta, si tratta di un evento più unico che raro. Per il secondo anno consecutivo, almeno quattro squadre restano entro due punti dalla prima posizione dopo 13 turni: nelle precedenti 30 stagioni con i tre punti a vittoria, non era mai accaduto. Un dato che certifica il livello sempre più alto del campionato e una corsa scudetto apertissima, pronta a cambiare ogni settimana. Il torneo 2025/26, proprio come quello scorso, promette emozioni fino all’ultimo metro.