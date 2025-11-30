Foto Neres ancora decisivo: è l'MVP di Roma-Napoli

Roma-Napoli 0-1: gli azzurri espugnano l’Olimpico e tornano in vetta alla classifica grazie a una prova di grande solidità e maturità. LDopo due successi consecutivi tra Serie A e Champions, arriva il terzo sigillo che conferma l’ottimo momento del gruppo di Antonio Conte.

A decidere la partita è la zampata in contropiede di David Neres, premiato come il Panini player of the match. L’esterno brasiliano sfrutta alla perfezione una ripartenza fulminea, mantenendo freddezza e lucidità davanti al portiere. La Roma prova a reagire nel finale, ma il Napoli gestisce con ordine e porta a casa tre punti fondamentali, che valgono sorpasso e primato in classifica insieme al Milan.