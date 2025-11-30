Conte vuole continuità: per il big-match dell'Olimpico solo conferme, i dettagli

E' il giorno del big-match dell'Olimpico. Reduce da due vittorie di fila, risalendo posizioni importanti in campionato ed in Champions, il Napoli si presenta sul campo della Roma capolista nuovamente col pieno di fiducia per provare a dare continuità, almeno sul piano delle prestazioni, confermando tutti i progressi visti finora col cambio di modulo. Un esame importante quello che attende i Campioni d'Italia, considerando anche le recenti difficoltà esterne ed il fatto che le ultime due vittorie sono arrivate al Maradona dove i partenopei con un percorso quasi netto hanno costruito la loro classifica in campionato e Champions. Anche per questo la gara contro la Roma, in un Olimpico infuocato e con il rischio di vedere scappare proprio i giallorossi, potrà dire molto sul momento ed anche sulla stagione dei partenopei.

Conte non cambia

Si va avanti col 3-4-2-1 che ha cancellato la sterilità offensiva pre-sosta e portato nuovo entusiasmo in casa Napoli. Non solo, il tecnico del Napoli non dovrebbe neanche presentare degli accorgimenti e quindi si va verso la conferma anche degli uomini dell'ultimo successo contro il Qarabag. A sinistra rientra Spinazzola, partito con la squadra dopo l'infortunio, ma Olivera dovrebbe partire nuovamente titolare nella mediana con McTominay-Lobotka in mezzo e Di Lorenzo a destra. Beukema confermato con Rrahmani e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic ed in attacco il tridente non si tocca: Neres e Lang in supporto a Hojlund. Panchina, almeno inizialmente, per Politano nonostante anche la tentazione di un tridente leggero per non dare riferimento a Gasperini per i suoi uomo su uomo a tutto campo. Le rotazioni, salvo sorprese, saranno rinviate al match di Coppa Italia di mercoledì contro il Cagliari.