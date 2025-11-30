Premier, Zirkzee dà il via alla rimonta del Man United: solo 4' per un obiettivo del Napoli

Dopo due pareggi e una sconfitta, ma questa volta in Premier League il Manchester United non butta via punti contro il Crystal Palace. Grande rimonta dei Red Devils, al rigore di Mateta nel primo tempo risponde il bolide dell'ex Bologna Zirkzee e la rete di Mount al 63'. Con 4 minuti di recupero concessi nel finale e qualche rischio di troppo preso da Casemiro al limite dell'area con un'ultima speranza data al Crystal Palace, i giochi si chiudono 2-1 per Ruben Amorim e i suoi ragazzi.

Solo una manciata di minuti per Kobbie Maino, il centrocampista dello United tra i nomi più caldi accostati al Napoli per il mercato di gennaio, è entrato al 90'. Con i tre punti conquistati i Red Devils agganciano l'Aston Villa al 5º posto ed entra nella top 6 di Premier League con 21 punti. Scavalcando anche gli stessi Glaziers in classifica.

CLASSIFICA

1. Arsenal 29

2. Manchester City 22*

3. Chelsea 23

4. Sunderland 22*

5. Aston Villa 21

6. Manchester United 21*

7. Crystal Palace 20*

8. Bournemouth 19*

9. Brighton 19

10. Brentford 19*

11. Tottenham 18*

12. Newcastle 18*

13. Liverpool 18

14. Everton 18*

15. Fulham 17*

16. Nottingham Forest 12

17. West Ham 11

18. Leeds 11*

19. Burnley 10*

20. Wolverhampton 2

*Una partita in più