Foto

Napoli-Cagliari, Distinti sold-out! Biglietti di tribune e curve inferiori in esaurimento

Napoli-Cagliari, Distinti sold-out! Biglietti di tribune e curve inferiori in esaurimento
Oggi alle 18:45Notizie
di Antonio Noto

Procede la vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari, ottavo di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sono in esaurimento i tagliandi di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, disponibilità bassa per le Curve inferiori, già sold-out i Distinti.

Ai titolari di Fidelity Card è consentito di usufruire di prevendita prioritaria e prezzi scontati. La Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20€ ed è valida 3 anni. Di seguiti i prezzi.

Settore                               Fase 1  Fase 2 

Curve Inferiori                    10,00 € 14,00 €
Tribuna Nisida                   35,00 € 40,00 €
Tribuna Posillipo                45,00 € 50,00 €
Tribuna Posillipo Premium 50,00 € 55,00 €