Napoli-Cagliari, Distinti sold-out! Biglietti di tribune e curve inferiori in esaurimento

Procede la vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari, ottavo di Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Sono in esaurimento i tagliandi di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, disponibilità bassa per le Curve inferiori, già sold-out i Distinti.

Ai titolari di Fidelity Card è consentito di usufruire di prevendita prioritaria e prezzi scontati. La Fidelity Card può essere acquistata online al prezzo di 20€ ed è valida 3 anni. Di seguiti i prezzi.

Settore Fase 1 Fase 2

Curve Inferiori 10,00 € 14,00 €

Tribuna Nisida 35,00 € 40,00 €

Tribuna Posillipo 45,00 € 50,00 €

Tribuna Posillipo Premium 50,00 € 55,00 €