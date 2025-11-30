Hojlund ritrova Gasperini, il retroscena: il tecnico gli consigliò di non andare subito allo United

Gian Piero Gasperini e Rasmus Hojlund si ritroveranno da avversari in Roma-Napoli, ma il loro rapporto resta segnato da stima e gratitudine reciproca. I due hanno condiviso nove mesi fondamentali a Bergamo: un periodo in cui l’allenatore ha guidato la crescita del giovane attaccante, spingendolo così in alto da portarlo, in appena un anno, al trasferimento al Manchester United. Scrive Il Mattino, nella sua edizione in edicola oggi.

Gasperini, consapevole del talento ma anche dei margini di miglioramento del danese, in pubblico e in privato aveva consigliato a Hojlund di restare un’altra stagione a Bergamo, considerandola l’ambiente ideale per continuare a formarsi. A Zingonia, raccontano, non sono mancati richiamo, lavoro individuale e cura dei dettagli: un percorso che ha aperto molte porte al giovane bomber. Ora il maestro lo osserverà dalla tribuna, con lo stesso interesse di chi sa di aver contribuito alla sua evoluzione.