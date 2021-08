Le pagelle del Venezia - Si salvano in pochi. Johnsen volenteroso, Molinaro in difficoltà

Maenpaa 5,5 – Si prende qualche rischio di troppo nell’impostare l’azione. Può fare poco sui due gol che danno la vittoria al Napoli.

Ebuehi 5,5 – Spinge con buona costanza sulla destra, ma lascia a desiderare in fase di non possesso. (Dal 51’ Svoboda 5,5 – Entra nel momento di massima spinta del Napoli, soffrendo contro gli attaccanti azzurri)

Caldara 5,5 – Gioca un buon primo tempo, andando più in difficoltà nella ripresa quando causa anche un rigore poi fallito da Insigne.

Ceccaroni 5,5 – Prestazione simile a quella del compagno, con la differenza che il rigore procurato da lui viene trasformato da Insigne e vale l’1-0.

Molinaro 5 – In difficoltà nel confronto con Politano e Di Lorenzo, che dalla sua parte hanno spesso la meglio. Non migliora nella ripresa.

Fiordilino 5,5 – Mette grande sostanza nella zona nevralgica del campo, ma anche una precisione nei passaggi non eccelsa. (Dal 64’ Tessmann 5,5 – Porta freschezza in mezzo al campo, ma in una fase di grande spinta offensiva del Napoli)

Peretz 5,5 – Cerca di dare geometrie alla squadra, non riuscendo molte volte nel suo intento. (Dal 75’ Galazzi s.v.)

Heymans 5,5 – Prestazione senza grossi squilli in mediana. Il meno positivo del trio messo in campo da Zanetti. (Dal 75’ Dezi s.v.)

Johnsen 6 – Sua la migliore palla gol del Venezia nella prima frazione di gioco, con una conclusione neutralizzata da Meret.

Forte 5,5 – Si fa notare maggiormente per qualche sponda intelligente per i compagni piuttosto che negli ultimi metri. Leggermente più incisivo in avanti nel corso della ripresa.

Di Mariano 5 – Il meno positivo del tridente d’attacco dei lagunari. Fatica a creare pericoli dalle parti di Meret. (Dal 64’ Sigurdsson 5,5 – Non porta grosse novità in positivo con il suo ingresso in campo).

All. Paolo Zanetti 6 – Il suo Venezia regge un tempo, ma poi si scatena la qualità del Napoli che ha anche un uomo in meno.