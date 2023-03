Le probabili formazioni di Napoli-Milan: tocca al Cholito! Pioli cambia e pensa alla sorpresa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo. Il Napoli è pronto ad aprire questo mese di aprile che può rivelarsi letteralmente storico. Molti l'hanno già definito addirittura il mese più importante della storia del club partenopeo: in effetti la squadra di Luciano Spalletti avrà la possibilità di chiudere matematicamente i giochi per il terzo Scudetto, un traguardo atteso dalla bellezza di 33 anni, e nel frattempo giocarsi per la prima volta nella sua storia i quarti di finale di Champions League. Si parte con la prima delle tre sfide al Milan. Una gara che Spalletti vuole affrontare al meglio - sicuramente come formazione (nonostante l'assenza di Osimhen) e auspica anche come atteggiamento - per riprendere subito il discorso interrotto dalla sosta e avvicinare la matematica, parallelamente provando a rovinare ulteriormente il trend del Milan.

Precedenti e statistiche - Il Milan ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani nel massimo torneo: nel periodo tra il 1948 e il 1951. Il momento dei rossoneri è però davvero negativo: considerando le ultime nove giornate di campionato, solamente il Lecce (sei ko) ha collezionato più sconfitte del Milan (cinque) in Serie A e solo la Cremonese con 17 gol subiti ne ha incassato più dei 16 dei rossoneri. Peraltro si affrontano da un lato il Napoli che è la squadra che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei (15, inclusa una all’andata decisiva di Simeone contro i rossoneri) ed il Milan che è quella che ne ha subiti di più in Serie A di testa (10) e solo quattro squadre in Europa hanno fatto peggio.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ha perso Victor Osimhen per una lesione muscolare e quindi toccherà al Cholito Simeone, autore del gol-vittoria all'andata, nel tridente con Kvaratskhelia e probabilmente Lozano, in ballottaggio come al solito con Politano. A gara in corso Spalletti potrà sfruttare anche il recuperato Raspadori. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim può spuntarla Mario Rui, rimasto a Castel Volturno a differenza di Olivera.

Le ultime sul Milan

Pioli senza Messias, Kalulu e Ibrahimovic e soprattutto con un probabilissimo ritorno al 4-2-3-1 dopo le enormi difficoltà dell'ultimo periodo anche con la difesa a tre: Giroud sarà il terminale offensivo, supportato da Saelemaekers, a sorpresa probabilmente Krunic (favorito su Diaz che non è escluso possa spostarsi a destra) e Leao. In mediana Tonali e Bennacer non sembrano in discussione mentre in difesa si rivedrà Calabria a destra, con Tomori e Kjaer (favorito sul giovane Thiaw) e Theo inamovibile a sinistra.