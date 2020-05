Le ultime da Castel Volturno, prima partitella per gli azzurri: un calciatore in grande spolvero

Giornata di allenamenti speciale per i calciatori azzurri: oggi finalmente è andata in scena la prima partitella post Coronavirus al centro sportivo di Castel Volturno. Grande entusiasmo per gli azzurri al ritorno della partitella per un qualcosa che non si vedeva ormai da diversi mesi, a riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

ZIELO IN PALLA - L'edizione online de la 'Rosea' fa sapere che nella partitella in diversi si sono disimpegnati bene, nota di merito per Piotr Zielinski, che forse mai come in questo periodo si sente al centro del progetto Napoli. Già in discreta forma anche Nikola Msksimovic, nonostante sia un peso massimo.

BENE ANCHE KALIDOU - Gattuso è rimasto soddisfatto anche dal poter vedere Kalidou Koulibaly che si allena con continuità dopo il lungo periodo di stop. Intanto Fabian Ruiz ha ripreso dopo l’affaticamento muscolare, mentre precauzionalmente hanno dovuto lavorare a parte Allan e Llorente, ma anche in questo caso si tratta di lievi fastidi muscolari.