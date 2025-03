Leao in panchina, Reijnders in mediana e dentro Loftus-Cheek: Milan, le ultime di formazione

Il Milan si prepara alla sfida del "Maradona". Questa sera la squadra di Sergio Conceiçao scenderà in campo contro il Napoli di Antonio Conte per tentare la rincorsa verso la zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Una partita molto difficile al cospetto di una squadra ancora in lotta per il titolo ma i rossoneri vorranno provare a mettersi alle spalle l'ultimo periodo e cercare di dare una soddisfazione ai propri tifosi. Ultime ore di riflessione per il tecnico portoghese che sta studiando le mosse per provare a mettere in difficoltà i partenopei.

Mercoledì il derby

E questa sera potrebbero esserci delle novità di formazione in vista soprattutto del doppio impegno settimanale. Mercoledì sera infatti ci sarà il derby di Coppa Italia valido per l'andata delle semifinali con Conceiçao che quindi potrebbe far rifiatare qualche giocatore da impiegare poi per la stracittadina contro i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi.

Panchina per Leao, dentro Joao Felix

Potrebbero esserci novità in attacco e a centrocampo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, Rafael Leao potrebbe partire dalla panchina con Joao Felix a giocare sulla corsia di sinistra. Reijnders dovrebbe poi scalare sulla linea dei centrocampisti al posto di Fofana mentre Loftus-Cheek sarà il trequartista nel 4-2-3-1 di Conceiçao. A riportarlo è TMW.