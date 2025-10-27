Ufficiale

Lecce-Napoli, arbitra il giovanissimo Collu: al Var c'è Gariglio

di Arturo Minervini

Sarà il giovane Giuseppe Collu a dirigere Lecce-Napoli, gara valida per la prossima giornata di campionato in programma martedì 28 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Via del Mare”. A coadiuvare il direttore di gara ci saranno Rossi e Cavallina come assistenti, mentre il quarto uomo designato è Massimi. Al VAR opererà Gariglio, assistito dall’AVAR Paterna.

Arbitro: Collu
Assistenti: Rossi L. – Cavallina
Quarto uomo: Massimi
VAR: Gariglio
AVAR: Paterna