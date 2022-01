Lozano-Fabian espulsi in Coppa, dove sconteranno la squalifica? Cosa dice il regolamento

Il Napoli ha chiuso in 9 uomini il match di Coppa Italia contro la Fiorentina a causa delle espulsioni di Hirving Lozano e Fabian Ruiz. Se un giocatore viene espulso in Coppa Italia salta il prossimo turno di campionato? Il regolamento parla chiaro.

Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, infatti, spiega chiaramente come le gare di Coppa Italia, seppur organizzate dalle stesse leghe che organizzano i campionati (la Lega Serie A organizza sia il campionato che il torneo), vengano considerate partite a parte rispetto ai singoli campionati per quanto riguarda le squalifiche, motivo per cui se un giocatore dovesse venire espulso in Coppa Italia dovrà scontare la sua squalifica nella giornata successiva del torneo (anche, eventualmente, nella stagione seguente nel caso in cui la squadra sia eliminata). Quindi nel caso dei due giocatori del Napoli espulsi, non ci saranno nella prossima edizione della competizione, mentre saranno a disposizione lunedì in campionato contro il Bologna.