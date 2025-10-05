Lucca snobbato da Gattuso, Tmw: "Si è già bruciato? Riserva al Napoli e fuori dalla Nazionale"

Lorenzo Lucca è stato escluso dai convocati della Nazionale da parte di Gennaro Gattuso, che gli ha preferito Retegui, Kean, Pio Esposito, ed ha persino scelto Piccoli quando si è trovato a dover sostituire l'infortunato Zaccagni. Così, Tuttomercatoweb.com fa un resoconto dei primi mesi al Napoli del centravanti classe 2000, sottolineando la posizione di vice di Hojlund nel club e l'esclusione dall'Italia:

"Lucca si è già bruciato? Sono bastati appena tre mesi a Lorenzo Lucca per ridimensionare gli entusiasmi che hanno accompagnato il suo arrivo a Napoli nel corso dell'ultima sessione di mercato estiva. I gol nelle amichevoli estive, la chance da titolare dopo l’infortunio di Lukaku, la sensazione che il grande salto fosse vicino. Poi l’arrivo di Hojlund ha cambiato tutto: fin da subito preferito, con Lucca relegato in panchina dopo appena due gare da titolare. Il gol segnato al Pisa sembrava il segnale della rinascita, ma non è bastato né a convincere Conte, né a convincere il ct dell'Italia Gennao Gattuso, che anche stavolta lo ha lasciato fuori dalla Nazionale.

Una scelta comunicata con anticipo, che brucia sì, ma che comunque non sa di bocciatura definitiva. Piuttosto, un chiaro messaggio: senza continuità di minuti, non c'è spazio in azzurro. Lucca, pagato 35 milioni, ha collezionato finora solo 204 minuti in stagione. Conte però continua a proteggerlo, invitandolo alla pazienza, e sottolineando che il percorso di crescita è ancora in corso. Domani contro il Genoa, Lucca partirà ancora dalla panchina. Ma Gattuso lo osserva, pronto a riaprirgli la porta quando sarà davvero il momento".