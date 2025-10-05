Prima pagina

Corriere dello Sport: "Napoli cambia, magia Neres"

Corriere dello Sport: "Napoli cambia, magia Neres"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

Finisce 4-1 in favore dell'Inter la sfida di San Siro fra gli uomini di Chivu e la Cremonese. La formazione nerazzurra dilaga contro i grigiorossi di Davide Nicola grazie ai gol di Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella. "Troppo Bonny", titola il Corriere dello Sport.

Spazio anche al Napoli sul quotidiano: "Napoli cambia: magia Neres". E' questo il titolo dedicato invece al Napoli in vista del match col Genoa: "Conte passa al 4-3-3".