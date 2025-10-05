Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Attenti a questi due! Conte e Gasp, le mosse per stare primi"

vedi letture

L’Inter batte 4-1 la Cremonese e si regala, almeno per 24 ore, una serata da prima in classifica. Questa l’apertura odierna de La Gazzetta dello Sport, che celebra il 4-1 della squadra di Chivu: "Arriva l'Inter". Spazio poi anche al Napoli e alla Roma, di spalla: "Attenti a questi due! Conte e Gasp, le mosse per stare primi".