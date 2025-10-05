Prima pagina

Il Mattino: "Conte, mister sold out"
"Conte, mister sold out", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del pienone di tifosi previsto questa sera allo Stadio di Fuorigrotta. Il sommario: "Napoli-Genoa alle 18, tutto esaurito come ai tempi di Maradona. Rebus De Bruyne: va in panchina?". In spalla, un box è dedicato al centrocampista scozzese ed MVP della scorsa Serie A: "McTominay, il fuoriclasse in cerca del gol". Di seguito la prima pagina integrale.