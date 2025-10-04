Napoli bestia nera del Genoa in Serie A: i precedenti fanno sorridere Conte

Vigilia di Napoli-Genoa, gara in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. I rossoblù sono da anni una delle vittime preferite degli azzurri in Serie A. Reduci dalla convincente vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona, gli uomini di Antonio Conte vogliono confermare il buon momento anche in campionato. E i precedenti fanno ben sperare. Il Genoa ha infatti vinto una sola volta nelle ultime 24 sfide di Serie A contro il Napoli (8 pareggi, 15 sconfitte): l’unico successo recente risale al 6 febbraio 2021.

Da allora, i rossoblù hanno spesso sofferto contro gli azzurri, incassando una media di 2.3 gol a partita nelle ultime nove gare. Ancora più netta la supremazia del Napoli nelle sfide giocate in casa: i partenopei sono imbattuti nelle ultime 15 gare interne di campionato contro il Genoa (9 vittorie e 6 pareggi). Una serie positiva che, tra le avversarie attualmente in Serie A, è superata solo da quella contro l’Hellas Verona (20 risultati utili consecutivi al Maradona). Da segnalare, però, un piccolo dato in controtendenza: tre delle ultime quattro sfide tra Napoli e Genoa sono terminate in pareggio.