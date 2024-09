Foto Lukaku devastante: oltre gol e assist, vince anche l'MVP di Cagliari-Napoli

Romelu Lukaku ha avuto un impatto devastante sul Napoli: in due presenze - una da subentrato e una da titolare - ha messo già a referto due gol e due assist. Ma non finisce qui: il belga infatti è stato premiato dalla Lega Serie A come "Panini player of the match", vale a dire come uomo partita di Cagliari-Napoli. Di seguito la foto.