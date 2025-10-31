Lukaku è arrivato a Castel Volturno! La data in cui il belga spera di tornare in campo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Notizie
di Francesco Carbone

Romelu Lukaku è rientrato in Italia ed è arrivato al training center di Castel Volturno. Il centravanti punta a recuperare in tempo per la sfida al Milan valida per la Supercoppa Italiana, in programma a Riyadh dal 18 al 22 dicembre, riferisce Sky Sport.

L’attaccante belga, che con ogni probabilità assisterà domani dalla tribuna alla prossima partita del Napoli contro il Como, seguirà un piano di reintegro graduale con l’obiettivo di tornare in campo entro fine anno e essere pronto per la sfida che assegnerà il primo trofeo stagionale.