Sta finendo il tour de force: ultime tre e poi altro stop, il calendario

Sta finendo il tour de force: ultime tre e poi altro stop, il calendarioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Notizie
di Fabio Tarantino

Ultime tre partite del tour de force prima del nuovo stop per le nazionali. Il Napoli dovrà giocare domani e poi martedì e ancora domenica e poi stop, di nuovo. Ecco nel dettaglio le prossime partite:

NOVEMBRE
Napoli-Como sabato 1 novembre ore 18
Napoli-Eintracht martedì 4 novembre ore 18.45
Bologna-Napoli domenica 9 novembre ore 15
Napoli-Atalanta sabato 22 novembre ore 20.45
Napoli-Qarabag martedì 25 novembre ore 21
Roma-Napoli domenica 30 novembre ore 20.45

DICEMBRE 
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre ore 18 (Coppa Italia) 
Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20.45
Benfica-Napoli mercoledì 10 dicembre ore 21
Udinese-Napoli domenica 14 dicembre ore 15
Napoli-Milan giovedì 18 dicembre (Semifinale Supercoppa italiana)
Finale Supercoppa italiana lunedì 22 dicembre
Cremonese-Napoli domenica 28 dicembre ore 15

GENNAIO
Lazio-Napoli domenica 4 gennaio ore 12.30 
Napoli-Verona mercoledì 7 gennaio ore 18.30
Inter-Napoli domenica 11 gennaio ore 20.45 
Napoli-Parma mercoledì 14 gennaio ore 18.30
Napoli-Sassuolo sabato 17 gennaio ore 18
Copenhagen-Napoli martedì 20 gennaio ore 21
Juventus-Napoli domenica 25 gennaio ore 18
Napoli-Chelsea mercoledì 28 gennaio ore 21