Sta arrivando il suo momento. Anche i tifosi invocano la sua presenza dal 1'

Pochi minuti nel finale contro il Lecce ma grande impatto. Gutierrez ha dimostrato al Via del Mare di avere tutte le qualità per conquistare quanto prima una maglia da titolare con il Napoli. Tanti recuperi e palloni giocati con qualità in un momento caldo della partita. Non è una sorpresa per i tifosi e il club che ha speso venti milioni in estate per prelevarlo dal Girona. Gutierrez era partito titolare con il Milan per l'emergenza a sinistra, poi con i rientri è tornato a fare panchina ma presto verrà anche il suo momento. I tifosi sui social lo invocano. Tanti elogi dopo i minuti finali dell'ultimo match di campionato.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, aveva collezionato in tre stagioni al Girona 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo e che è arrivato subito dopo la fine dell'affare Ndoye.