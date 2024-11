Lukaku non incanta, ma determina: in Serie A solo un giocatore è più decisivo di lui

Romelu Lukaku segna e continua a essere decisivo, nonostante tutto. Quinto gol in campionato e quattro assist, nove reti del Napoli grazie a lui. In Serie A, per contributo ai gol delle proprie squadre, meglio ha fatto solo Lookman con gli stessi assist ma due reti in più, magari quelle realizzate proprio a Napoli, e - fattore da non sottovalutare - nel contesto di una squadra, l'Atalanta, che di certo finora ha mostrato un gioco offensivo sicuramente più importante.

Statistica importante che certifica il valore del belga. Perché alla fine contano i numeri e le statistiche. Lukaku ha anche subito qualche critica, ma alla fine i numeri gli stanno dando ragione. Segna e fa vincere le partite a Napoli. La rete alla Roma è la seconda 'pesante' dopo quella al Milan. Due gol, sei punti. Con il gol di Kvara a San Siro per chiudere la partita. Per ora Lukaku è decisivo, oltre le prestazioni che ancora non convincono del tutto. Gli esperti dicono dipenda ancora dalla condizione fisica. Intanto lui corre, lavora, suda, segna e sorride.