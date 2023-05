Lutto in casa Napoli, scomparsa la madre di Formisano: il cordoglio del club

Lutto in casa Napoli. E' venuta a mancare la madre dell'Head of Operations Alessandro Formisano. Di seguito il cordoglio del club azzurro

Lutto in casa Napoli. E' venuta a mancare la madre dell'Head of Operations Alessandro Formisano. Di seguito il cordoglio del club azzurro: "Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono commossi attorno ad Alessandro Formisano per la scomparsa della cara mamma Katya Maria".

Al Dottor Formisano vanno le condoglianze della redazione di Tuttonapoli.net.