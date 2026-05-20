Maglie De Bruyne all'asta per il Teatro Sannazaro, grande successo: 570 offerte da 20 paesi diversi

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L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita per la città di Napoli e per il suo patrimonio culturale. Situato nel cuore di Chiaia e attivo da oltre un secolo, è uno dei luoghi più riconoscibili della tradizione teatrale napoletana.

Per contribuire alla sua ricostruzione, SSC Napoli aveva subito promosso un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt, erano state messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. L’intero ricavato sarebbe stato devoluto al Comitato per la rinascita del Teatro Sannazaro.

Il Napoli ha appena annunciato "che le aste delle maglie incorniciate di Kevin De Bruyne hanno raccolto €31.853,83 e che l'intero ricavato verrà donato alla Fondazione che supporta la ricostruzione del teatro. Abbiamo ricevuto un totale di 570 offerte da 20 paesi diversi", la nota ufficiale del club.