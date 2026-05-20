Ritiro Napoli a Castel di Sangro, spuntano le date: attesa per l'ufficialità

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Il Napoli andrà in ritiro a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Poi rientro a casa, lavoro a Castel Volturno e l'1 agosto festa per il centenario con un maxi-evento che coinvolgerà tutta la città. Sarà lo stesso club a presentarlo presto ufficialmente. Il Napoli, poi, secondo Kiss Kiss Napoli, svolgerà il ritiro a Castel di Sangro dal 2 al 14 agosto. Attesa per l'annuncio ufficiale. La partenza del gruppo squadra avverrà subito dopo un appuntamento simbolico particolarmente sentito dalla società: il centenario del club, previsto appunto per l’1 agosto.

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