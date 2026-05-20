Addio Conte, Tmw: “In questo momento non ha nessuna offerta in mano”

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Antonio Conte sarebbe ormai pronto a salutare il Napoli dopo l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese

Secondo quanto riportato da un pezzo del portale Tuttomercatoweb, Antonio Conte sarebbe ormai pronto a salutare il Napoli dopo l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese. La separazione tra il tecnico salentino e il club azzurro dovrebbe avvenire attraverso una risoluzione consensuale, senza particolari strascichi economici per la società di Aurelio De Laurentiis.

“Antonio Conte saluterà il Napoli dopo la sfida contro l’Udinese di sabato delle ore 18”, si legge nel focus di Tuttomercatoweb, che sottolinea come “la sensazione che il proprio lavoro sia finito, anche a causa di una pressione cresciuta nel corso dell’ultimo anno, abbia avuto la meglio sull’idea di rimanere”.

Al momento, però, il futuro dell’allenatore resta ancora tutto da scrivere. Sempre secondo Tuttomercatoweb, “Antonio Conte in questo momento non ha nessuna offerta in mano”, mentre la Juventus starebbe facendo valutazioni interne sul futuro della propria panchina. Il portale evidenzia come, nonostante il contratto biennale firmato da Luciano Spalletti, “non si possono escludere scenari imprevedibili, soprattutto dovesse aprirsi un domino panchine straordinario”.

Tra le ipotesi sul tavolo ci sarebbe anche quella legata alla Nazionale italiana. Tuttomercatoweb rivela infatti che “Conte è uno dei primissimi nomi e se non dovesse avere un contratto, ecco che potrebbe accettare”. Tuttavia esisterebbe un ostacolo importante: “L’Italia avrebbe bisogno di lui per almeno quattro anni”, situazione che potrebbe frenare il tecnico, considerando che “fino al prossimo Mondiale sarebbe legato mani e piedi alla Federazione, senza possibilità di ritornare indietro”.