Inzaghi-Napoli? Un mese fa disse: "Sto bene a Riyadh e non soffro di nostalgia"

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Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Simone Inzaghi come possibile nuovo allenatore del Napoli. Un profilo gradito a De Laurentiis avendo spesso ottenuto risultati in Europa con due finali di Champions in tre anni con l'Inter. Ma lo stesso Inzaghi un mese fa aveva chiuso al ritorno in Italia a La Gazzetta dello Sport. Questo il passaggio chiave.

Le manca l'Italia?

"Sinceramente no. Da quando sono arrivato a Riad sono tornato solo quattro giorni a casa. Ho la mia famiglia, i miei genitori e i miei amici vengono spesso a trovarmi, non soffro di nostalgia. Vivo in un compound (comprensorio chiuso e autosufficiente, nda) dove le strutture sono ottime, compresa la scuola americana per i figli. L'organizzazione è perfetta, anche nel club. E anche io sto imparando l'inglese".