Ufficiale Man United, ecco il nuovo tecnico ad interim: annunciato il ritorno di Carrick

vedi letture

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente la nomina di Michael Carrick a tecnico della prima squadra maschile fino al termine della stagione 2025/26. Carrick, leggenda del club con 464 presenze, vanta un palmarès straordinario: cinque titoli di Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e il FIFA Club World Cup. Dopo il ritiro nel 2018, si è unito allo staff tecnico della prima squadra, lavorando sotto la guida di José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, e ha guidato la squadra con grande professionalità anche come traghettatore dopo l’addio di Solskjaer. Successivamente ha allenato il Middlesbrough per due anni e mezzo, acquisendo esperienza preziosa da capo allenatore.

Carrick ha commentato: "È un onore avere la responsabilità di guidare il Manchester United. Conosco cosa serve per avere successo qui e il mio obiettivo è aiutare i giocatori a raggiungere gli standard che ci aspettiamo in questo club straordinario. Ho piena fiducia nelle loro capacità e nella loro dedizione. C’è ancora molto da conquistare in questa stagione e siamo pronti a unire tutti per offrire ai tifosi le prestazioni che meritano".

Il direttore sportivo Jason Wilcox ha aggiunto: "Michael è un allenatore eccellente e sa cosa serve per vincere al Manchester United. È pronto a guidare il nostro gruppo di giocatori talentuosi e determinati fino alla fine della stagione, mentre continuiamo a costruire il club verso un successo costante e duraturo".

Carrick sarà supportato da Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion, Jonny Evans e Craig Mawson, mentre Darren Fletcher, che ha guidato temporaneamente la squadra nelle ultime settimane, resterà responsabile della formazione Under-18, continuando a sviluppare giovani pronti per la prima squadra.