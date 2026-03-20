Maradona, sorpresa murale Jorit: nessun campione d'Italia con ADL, il motivo
Non c'è nessun giocatore del Napoli delle ultime tre stagioni negli undici scelti per il murale di Jorit all'esterno del Maradona. Da Zoff a Mertens, passando per Maradona, Careca, Bruscolotti. Tanti campioni del passato, nessuno degli scudetti di De Laurentiis. Quelli del 2023 e del 2025 con Spalletti e con Conte. Ma c'è un motivo: i giocatori non sono stati scelti dall'artista ma dai tifosi attraverso sondaggi sui social.
Murale Jorit al Maradona: le parole dell'artista
Lo stesso artista aveva spiegato il significato del progetto: “Questo progetto nasce dall’idea di valorizzare uno dei luoghi più iconici della città, lo stadio, punto di aggregazione dove le persone si incontrano, condividono emozioni e vivono momenti insieme. I volti rappresentati non appartengono solo ai singoli individui, ma soprattutto ai tifosi e alla città. Sono dei veri e propri totem nei quali ognuno può riconoscersi”.
Jorit aveva anche sottolineato il valore simbolico dell’opera per le nuove generazioni: “Mi affascina l’idea che un padre possa portare il proprio figlio e dirgli: ‘Questi erano i campioni della mia generazione’. Il tifo diventa così un elemento di unione, in un’epoca sempre più dispersiva”.
Non manca il riferimento alla riqualificazione urbana: “Lo stadio e l’area di Fuorigrotta hanno bisogno di essere valorizzati. Io cerco di fare la mia parte, ma serve un intervento più ampio”.
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