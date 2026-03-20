Maradona, sorpresa murale Jorit: nessun campione d'Italia con ADL, il motivo

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Non c'è nessun giocatore del Napoli delle ultime tre stagioni negli undici scelti per il murale di Jorit all'esterno del Maradona

Non c'è nessun giocatore del Napoli delle ultime tre stagioni negli undici scelti per il murale di Jorit all'esterno del Maradona. Da Zoff a Mertens, passando per Maradona, Careca, Bruscolotti. Tanti campioni del passato, nessuno degli scudetti di De Laurentiis. Quelli del 2023 e del 2025 con Spalletti e con Conte. Ma c'è un motivo: i giocatori non sono stati scelti dall'artista ma dai tifosi attraverso sondaggi sui social.

Murale Jorit al Maradona: le parole dell'artista

Lo stesso artista aveva spiegato il significato del progetto: “Questo progetto nasce dall’idea di valorizzare uno dei luoghi più iconici della città, lo stadio, punto di aggregazione dove le persone si incontrano, condividono emozioni e vivono momenti insieme. I volti rappresentati non appartengono solo ai singoli individui, ma soprattutto ai tifosi e alla città. Sono dei veri e propri totem nei quali ognuno può riconoscersi”.

Jorit aveva anche sottolineato il valore simbolico dell’opera per le nuove generazioni: “Mi affascina l’idea che un padre possa portare il proprio figlio e dirgli: ‘Questi erano i campioni della mia generazione’. Il tifo diventa così un elemento di unione, in un’epoca sempre più dispersiva”.

Non manca il riferimento alla riqualificazione urbana: “Lo stadio e l’area di Fuorigrotta hanno bisogno di essere valorizzati. Io cerco di fare la mia parte, ma serve un intervento più ampio”.