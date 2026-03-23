Il murales di Jorit allo Stadio Maradona: Dream Team, storia e polemiche

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Il murales di Jorit allo stadio Maradona immortala la Top 11 della storia del Napoli. Scopri l'opera Dream Team: significato, giocatori, controversie e dove vederlo

Il Murales di Jorit allo Stadio Maradona: il Dream Team che ha trasformato Fuorigrotta in un Museo a cielo aperto

C'è un momento in cui l'arte smette di essere decorazione e diventa memoria collettiva. Accade davanti allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove undici volti "jorizzati" — con i segni tribali sulle guance che sono la firma inconfondibile di Ciro Cerullo — raccontano cento anni di storia azzurra a chiunque passi. Il 18 marzo 2026 resterà una data cerchiata in rosso: le pareti esterne dello stadio di Fuorigrotta hanno cambiato volto con il murale "Dream Team", che trasforma ufficialmente l'impianto e lo ricollega con grande impatto alla storia del club partenopeo.

Chi è Jorit: l'Artista napoletano che conquista il mondo

Jorit Agoch, pseudonimo di Ciro Cerullo, è nato a Quarto, comune a nord-ovest di Napoli, il 24 novembre 1990. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Napoli, inizia a farsi conoscere dal 2011 quando le sue opere vengono esposte nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Da allora, la sua carriera è diventata un percorso globale: dai quartieri di Napoli alle metropoli di tutto il mondo, passando per Cile, Russia e zone di conflitto, Jorit ha trasformato i muri in voci di popoli e culture.

Il suo stile è immediatamente riconoscibile: ritratti monumentali di volti umani segnati da strisce tribali rosse sulle guance, ispirate all'antica pratica della scarificazione nelle tribù africane. Una scelta estetica e filosofica insieme, che rimanda al concetto di "Human Tribe" — l'umanità come un'unica grande tribù senza confini. A Napoli è già leggenda prima del Dream Team: i suoi maxi-ritratti di Maradona e Hamsik hanno reso iconici interi palazzi della periferia. Ma il murales allo stadio rappresenta qualcosa di più: è la prima volta che la sua arte entra fisicamente nel tempio del calcio napoletano.

Il Murales Dream Team: storia e nascita dell'opera

Davanti alle mura dello Stadio Diego Armando Maradona prende forma un racconto che va oltre il calcio: è memoria collettiva, identità, appartenenza. Il grande murales, realizzato all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta, raffigura una "formazione ideale" della storia azzurra. La genesi del progetto è partita da lontano, nel senso più letterale. Non una scelta calata dall'alto, ma il risultato di un sondaggio lanciato dallo stesso artista sui social: undici nomi votati direttamente dal popolo napoletano. Jorit ha voluto che fossero i tifosi a decidere, scaricando su di sé una responsabilità che sentiva troppo grande per essere gestita da una sola persona.

I lavori, iniziati nel settembre 2025, hanno seguito una cronologia precisa: i primi volti a prendere forma sono stati quelli di Zoff, Koulibaly e Krol, seguiti a novembre da Hamsik e Cavani. Mesi di lavoro su ponteggi, sotto il sole e il freddo di Fuorigrotta, per dare vita a undici giganti che oggi dialogano con chiunque arrivi in Piazzale Tecchio. L'intera operazione è stata coperta dalla Fondazione Jorit, che ha poi donato l'opera al patrimonio artistico della città a titolo gratuito. Non è stato speso un solo euro di soldi pubblici.

Dove si trova il Murales di Jorit a Napoli

Il murale campeggia in via Giambattista Marino, nello spazio esatto compreso tra la Curva A e il settore Distinti, con lo sguardo rivolto verso Piazzale Tecchio. È raggiungibile con la metropolitana linea 2, fermata Campi Flegrei, oppure con la linea 1, fermata Mostra. Chi arriva allo stadio per una partita lo incontra inevitabilmente prima di entrare; chi lo vuole vedere nei giorni ordinari può passeggiare liberamente lungo le mura esterne dell'impianto. Il Comune di Napoli sta puntando sempre di più i riflettori sull'arena di Fuorigrotta: in futuro vorrebbero renderlo visitabile (internamente) tutto l'anno, come avviene in tante città europee, con un progetto "Maradona Experience" che potrebbe includere anche un museo interno.

Gli undici Campioni del Dream Team: la formazione completa

I calciatori raffigurati nell'opera sono stati scelti dai tifosi interpellati sui social dallo stesso artista napoletano, che ha realizzato il murale nel suo caratteristico stile della "tribù umana", dove i volti sono segnati da segni sulle guance. La formazione ideale, schierata in un 4-2-3-1, è la seguente: Dino Zoff; Beppe Bruscolotti, Kalidou Koulibaly, Ruud Krol, Faouzi Ghoulam; Totonno Juliano, Marek Hamsik; Edinson Cavani, Diego Armando Maradona, Dries Mertens; Antonio Careca.

Undici storie diverse, undici epoche che si sovrappongono: dal Napoli del primo scudetto con Juliano e Krol, alla stagione di Maradona con Bruscolotti e Careca, fino alle generazioni più recenti con Hamsik, Mertens e Koulibaly. Un affresco che attraversa decenni senza scegliere un'epoca sola — perché la storia del Napoli appartiene a tutti.

Il Significato dell'Opera: Calcio, Identità e Riscatto Urbano

Il murales si inserisce nel solco del lavoro di Jorit, che da anni intreccia Napoli con il mondo e viceversa. Non a caso richiama altre icone cittadine già celebrate nei suoi lavori, come Massimo Troisi e Pino Daniele, figure capaci di raccontare un'identità complessa e universale. Il valore dell'opera va però oltre l'estetica. Jorit ha dichiarato di voler fare dello stadio un luogo di trasmissione generazionale: l'idea che un padre possa portare il figlio davanti a quei muri e raccontargli chi erano quei campioni, quale fosse la loro epoca, cosa abbiano significato per una città. I volti diventano quasi totem, presenze permanenti che custodiscono una memoria che rischiava di sbiadire.

Le polemiche e le critiche per la scelta dei protagonisti

Il Dream Team non poteva non far discutere. E le polemiche hanno riguardato anche l'aspetto tecnico-sportivo, legato alle scelte dei giocatori.

La questione Ciro Ferrara. Il caso più caldo è quello dell'ex difensore campione d'Italia con Maradona. Ferrara, protagonista degli Scudetti dell'era d'oro azzurra, ha reagito con un lungo post su Instagram, affidando ai social tutta la sua delusione. Le sue parole sono state nette: si è definito il napoletano più vincente della storia del Napoli, ha detto di conoscere il motivo reale della sua esclusione — il trasferimento alla Juventus nel 1994, mai del tutto perdonato dalla piazza — e ha sottolineato la giovane età dell'artista che può averlo condizionato. Ha scritto che Jorit, nato nel 1990, era troppo giovane per avere vissuto e compreso quegli anni, e si sarebbe fatto guidare dal "sentito dire". Una critica dura, ma che apre una domanda legittima: può un'opera d'arte pubblica permettersi di essere influenzata dalle "gerarchie affettive" del tifo, o deve ambire a uno sguardo storico più freddo?

Jorit ha però chiarito di non aver voluto scegliere da solo, lasciando la decisione ai tifosi attraverso un sondaggio social: una responsabilità troppo grande, ha detto, per essere gestita da una sola persona. La scelta di Ghoulam su Ferrara rispecchia dunque la memoria emotiva del popolo napoletano — con tutto ciò che questo comporta.

Jorit e Napoli: un legame che precede il calcio

Il rapporto tra Jorit e la città di Napoli è viscerale e precede la street art allo stadio. Cresciuto a Quarto, nella provincia napoletana, Ciro Cerullo ha costruito la sua identità artistica dentro e fuori dalla città: da San Giovanni a Teduccio a Fuorigrotta, i suoi murales sono diventati punti di riferimento urbano, destinazioni per turisti e motivi di orgoglio per i residenti. Napoli lo ha adottato come uno dei suoi narratori contemporanei più potenti, accanto ai grandissimi nomi dell'arte o dello spettacolo. Il Dream Team allo stadio Maradona è forse il capitolo più importante di questa storia d'amore: Jorit che dipinge nel tempio di Diego, restituendo alla città i suoi eroi calcistici sotto forma di arte permanente.

Gli Altri Murales di Jorit a Napoli

Il Dream Team è solo l'ultimo capitolo di una presenza artistica diffusa sul territorio napoletano. I suoi ritratti monumentali di Maradona — quello più famoso a San Giovanni a Teduccio — hanno reso iconici interi quartieri, contribuendo a un processo di riqualificazione estetica delle periferie che ha attirato attenzione internazionale. Ci sono poi gli omaggi a Pino Daniele, Eduardo De Filippo al Teatro San Ferdinando, Massimo Troisi. Una galleria a cielo aperto che attraversa la città da nord a sud, raccontando Napoli attraverso i volti di chi l'ha resa grande.