16 rigori, 2.000 persone e l'invasione di campo: la notte folle in 10ª divisione inglese

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Nel calcio inglese anche le categorie minori sanno regalare emozioni intense, e quanto accaduto al Butchers Arms ne è l’ennesima dimostrazione.

Nel calcio inglese anche le categorie minori sanno regalare emozioni intense, e quanto accaduto al Butchers Arms ne è l’ennesima dimostrazione. Il Droylsden ha conquistato la promozione in nona divisione al termine di una finale playoff molto combattuta contro il Maghull, risolta solo dopo una lunghissima serie di calci di rigore. Davanti a circa 2.000 spettatori, la gara non si è sbloccata nei tempi regolamentari, portando così alla lotteria dal dischetto, che si è trasformata però in una vera maratona di nervi, con errori e interventi decisivi che hanno mantenuto l’equilibrio fino all’ultimo.

Una festa lunga dopo una stagione da ricordare

Solo dopo 16 tiri complessivi dal dischetto è arrivata la rete decisiva che ha consegnato la vittoria ai Bloods. A quel punto è esplosa la festa: i tifosi hanno invaso il campo per celebrare insieme alla squadra un traguardo sofferto ma meritato, dando vita a scene di grande entusiasmo e partecipazione. Il club ha poi condiviso la propria gioia anche sui social, sottolineando il valore del risultato. Per il Droylsden si tratta del secondo successo stagionale, dopo la vittoria della Manchester County Cup ad aprile, a coronamento di una stagione estremamente positiva e ricca di soddisfazioni.