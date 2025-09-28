Marianucci debutterà stasera, Sky conferma: ecco il motivo della scelta di Conte

Sky Sport conferma: contro il Milan a San Siro Antonio Conte schiererà Luca Marianucci dal primo minuto, visto che non figura nella lista Champions League. Una scelta dettata dall’emergenza difensiva (quattro assenzi: Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola) e dalla necessità di gestire le energie della squadra.

Sam Beukema sarà preservato in vista della sfida di mercoledì contro lo Sporting Lisbona, così da poter affrontare il match di Champions al massimo della forma. Marianucci farà quindi il suo debutto in Serie A tra i titolari. Al debutto assoluto ci sarà anche un altro nuovo acquisto, Miguel Gutierrez, che sostituirà Leonardo Spinazzola sulla fascia sinistra.