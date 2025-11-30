Prima pagina

Tuttosport in taglio basso su Roma-Napoli: "Gasp-Conte, roba grossa"

Tuttosport in taglio basso su Roma-Napoli: "Gasp-Conte, roba grossa"
Oggi alle 08:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Successo in rimonta per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti, sotto in casa contro il Cagliari, si è imposta per 2-1 conquistando tre punti importanti per la classifica. Decisiva la doppietta di Kenan Yildiz anche se i bianconeri dovranno fare a meno per un po' di Vlahovic, infortunatosi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di <i>Tuttosport</i>: "Non fatelo scappare!".

In taglio basso c'è spazio anche per la supersfida di stasera all'Olimpico tra Roma e Napoli. "Gasp-Conte, roba grossa", è il titolo scelto dal quotidiano piemontese.