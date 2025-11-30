Prima pagina

Il Roma in apertura su Roma-Napoli: "Assalto al primato"

Il Roma in apertura su Roma-Napoli: "Assalto al primato"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Assalto al primato". E' questo il titolo d'apertura de Il Roma, dedicato ovviamente al big match di stasera tra Roma e Napoli. Gli azzurri - si legge - se la giocheranno ancora con Hojlund da centravanti, alla ricerca di punti utili per il sorpasso.