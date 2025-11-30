Prima pagina

Corriere dello Sport: "Roma-Napoli, una notte da grandi"

Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"L'ha vinta Yildiz". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano si sofferma sulla vittoria di ieri sera della Juventus contro il Cagliari. Una prestazione e due facce con i bianconeri che prima vanno sotto con la rete di Esposito e pi vincono 2-1 grazie alla doppietta del loro numero 10.

Spazio ovviamente anche al big match di stasera tra Roma e Napoli, in programma alle 20:45 all'Olimpico: "Roma-Napoli, una notte da grandi", si legge sul quotidiano.