McTominay si accende contro l’Inter: il dato che fa sorridere Conte
Scott McTominay scalda i motori in vista del big match di San Siro. Domani sera, alle 20:45, Inter e Napoli si affronteranno in una sfida che rappresenta un vero e proprio crocevia nella corsa allo scudetto. Tra i protagonisti più attesi c’è lo scozzese, che sembra avere un feeling particolare con i nerazzurri.
Il centrocampista ha già segnato due gol in tre partite di Serie A disputate contro l’Inter: il primo al Meazza nel novembre 2024, il secondo al Maradona nell’ottobre 2025, nella gara d’andata di questo campionato. Il match di domani potrebbe consegnare a McTominay un piccolo ma significativo primato personale: l’Inter potrebbe diventare la prima squadra contro cui va a segno in tre partite diverse nel campionato italiano.
11 gen 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Inter
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
