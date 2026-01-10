McTominay si accende contro l’Inter: il dato che fa sorridere Conte

McTominay si accende contro l’Inter: il dato che fa sorridere ConteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:15Notizie
di Francesco Carbone

Scott McTominay scalda i motori in vista del big match di San Siro. Domani sera, alle 20:45, Inter e Napoli si affronteranno in una sfida che rappresenta un vero e proprio crocevia nella corsa allo scudetto. Tra i protagonisti più attesi c’è lo scozzese, che sembra avere un feeling particolare con i nerazzurri.

Il centrocampista ha già segnato due gol in tre partite di Serie A disputate contro l’Inter: il primo al Meazza nel novembre 2024, il secondo al Maradona nell’ottobre 2025, nella gara d’andata di questo campionato. Il match di domani potrebbe consegnare a McTominay un piccolo ma significativo primato personale: l’Inter potrebbe diventare la prima squadra contro cui va a segno in tre partite diverse nel campionato italiano.