Mercato di riparazione? Molto di più: in A già 14 gol firmati dai neoacquisti, zero nel Napoli

Quest'anno gennaio ha portato in dote molti più stravolgimenti rispetto a ciò che normalmente accade in una finestra di calciomercato di riparazione. Se da un lato la capolista Napoli si è indebolita con la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, dall'altro ci sono squadre come Juventus, Milan e Como che hanno attinto da altri campionati e si sono rilanciate.

La porta del calciomercato ha chiuso i battenti solo due settimane fa, eppure i nuovi acquisti hanno già portato in dote quattordici gol. A recitare la parte del leone in questa speciale classifica è Randal Kolo Muani, ovvero l'attaccante che ha cambiato il volto dell'attacco della Juventus. Ma un impatto devastante con la sua realtà l'ha avuto anche il nuovo enfant prodige del Como Assane Diao. E poi c'è Santiago Gimenez, il nuovo centravanti titolare del Milan: arrivato dal Feyenoord nelle ultime ore utili, il bomber messicano è andato a segno in entrambe le gare di campionato fin qui disputate con la maglia rossonera. Di seguito il dato.

Classifica marcatori acquisti di gennaio

Randal Kolo Muani (Juventus): 5 gol

Assane Diao (Como): 4 gol

Santiago Giemenz (Milan): 2 gol

Alessio Zerbin (Venezia) 1 gol

Florinel Coman (Cagliari) 1 gol

Eljif Elmas (Torino) 1 gol

SERIE A, I 14 GOL DEI NUOVI ACQUISTI

14 gennaio - recupero 19esima giornata

Assane Diao (Como) in Como-Milan 1-2

20 gennaio - 21esima giornata

Assane Diao (Como) in Como-Milan 4-1

25 gennaio - 22esima giornata

Randal Kolo Muani (Juventus) in Napoli-Juventus 2-1

27 gennaio - 22esima giornata

Alessio Zerbin (Venezia) in Venezia-Hellas Verona 1-1

2 febbraio - 23esima giornata

Doppietta di Randal Kolo Muani (Juventus) in Juventus-Empoli 4-1

7 febbraio - 24esima giornata

Doppietta di Randal Kolo Muani (Juventus) in Como-Juventus 1-2

Assane Diao (Como) in Como-Juventus 1-2

8 febbraio - 24esima giornata

Santiago Gimenez (Milan) in Empoli-Milan 0-2

Florinel Coman (Cagliari) in Cagliari-Parma 2-1

14 febbraio - 25esima giornata

Eljif Elmas (Torino) in Bologna-Torino 3-2

15 febbraio - 25esima giornata

Santiago Gimenez (Milan) in Milan-Hellas Verona 1-0

16 febbraio - 25esima giornata

Assane Diao (Como) in Fiorentina-Como 0-2

E TRE AUTORETI...

1° febbraio - 23esima giornata

Stefan Lekovic (Monza) in Monza-Hellas Verona 0-1

9 febbraio - 24esima giornata

Alessandro Vogliacco (Parma) in Cagliari-Parma 2-1

14 febbraio - 25esima giornata

Cristiano Biraghi (Torino) in Bologna-Torino 3-2