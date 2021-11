Meret diventa vice-Donnarumma in Nazionale: Sirigu dà forfait e non andrà in Irlanda del Nord

Salvatore Sirigu non partirà col resto del gruppo azzurro questa mattina per Belfast. Alla vigilia di Irlanda del Nord-Italia, il portiere del Genoa ha dato forfait causa indisponibilità e tornerà quindi in Liguria. Saranno, a questo punto, 25 i giocatori che nelle prossime ore raggiugeranno la città britannica e Alex Meret diventa così il vice di Gianluigi Donnarumma, passando da terzo a secondo portiere della Nazionale per l'occasione. Ecco l'elenco.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).