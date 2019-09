Mertens prova a spegnere i rumors, ma il futuro è sempre più lontano dal Napoli

"Futuro? Io sono al Napoli, questo è il mio futuro". Impegnato con la nazionale, Dries Mertens ha provato a spegnere i tanti rumors sul suo futuro ma il tema lo accompagnerà nei prossimi mesi e probabilmente l'attenzione aumenterà con l'avvicinarsi della scadenza del contratto. L'attaccante vuole restare concentrato solo sul campo, anche perché è lì che dovrà provare a conquistarsi una nuova proposta del club che però non sembra intenzionato a spingersi verso un accordo superiore ad un biennale come auspicato dall'entourage del giocatore.

Al momento non c'è una vera e propria trattativa per il rinnovo del contratto. Per Callejon, l'altro '87 in scadenza, c'è più di uno spiraglio, ma la priorità del club in questa fase è arrivare all'annuncio per i prolungamenti di Piotr Zielinski, Arek Milik e Nikola Maksimovic, i giocatori a due anni dalla scadenza. Lo scenario più credibile è che 'Ciro', come è chiamato Mertens ormai da anni dalla tifoseria con tanto di coro personalizzato, possa terminare l'esperienza partenopea e puntare ad un triennale in Cina - già in passato ci furono diversi interessi - se non dovessero aprirsi scenari in MLS, vista la preferenza della compagna per gli Stati Uniti rispetto all'oriente.