Ufficiale Mikautadze in Francia: l'amico di Kvaratskhelia va al Lione

(ANSA) - LIONE, 18 LUG - L'attaccante georgiano del Metz Georges Mikautadze, messosi in luce ai recenti Europei di calcio, ha firmato per quattro anni, fino al 2028, con il Lione dove si è trasferito per 18,5 milioni di euro, ha annunciato l'OL. Il trasferimento concluso con il club di Ligue 2 prevede anche bonus fino a 4,5 milioni di euro oltre a un incentivo su un eventuale futuro trasferimento, precisa il club del Rodano dove Mikautadze, nato nel quartiere lionese di Gerland nel 2000, è andato a scuola fino al l'età di 15 anni. (ANSA).