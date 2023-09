Moratti dimesso dall’ospedale: l’ex presidente dell’Inter è tornato a casa

Si è concluso il periodo di degenza di Massimo Moratti all'ospedale Galeazzi di Milano

TuttoNapoli.net

Si è concluso il periodo di degenza di Massimo Moratti all'ospedale Galeazzi di Milano, dove l'ex presidente dell'Inter nei giorni scorsi è stato ricoverato per un intervento di angioplastica programmato da tempo.

Positivo il decorso post-operatorio: Moratti è stato dimesso in mattinata ed è rientrato a casa, confermando l'ottimismo dei medici, filtrato sin dalle prime ore in cui si è diffusa la notizia, con un iniziale allarmismo non giustificato dalla situazione effettiva.