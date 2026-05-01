Mourinho smentisce i contatti con il Real Madrid: “Nessuno mi ha parlato”

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(ANSA-AFP) - ROMA, 01 MAG - L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha assicurato di non aver avuto alcun contatto con il Real Madrid, nonostante le voci che lo vorrebbero ingaggiato quest'estate per la panchina dei blancos. Il tecnico portoghese, che ha guidato il Real dal 2010 al 2013 in un'accesa rivalità con il Barcellona di Pep Guardiola, sarebbe nella lista dei candidati del club merengue. L'attuale allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, sembra destinato a essere sostituito, con la squadra che si appresta ad affrontare la seconda stagione consecutiva senza un trofeo importante. "Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo - ha detto Mourinho, 63 anni, ai giornalisti - Sono nel mondo del calcio da tanti anni e sono abituato a queste cose...

ma non c'è nulla da parte del Real Madrid". Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha nominato Arbeloa a gennaio per sostituire Xabi Alonso, rimasto alla guida della squadra solo pochi mesi. Il Real Madrid è a 11 punti di distacco dal Barcellona, capolista della Liga, con cinque partite ancora da giocare, ed è stato eliminato dalla Champions League dal Bayern Monaco ai quarti di finale. "Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e basta", ha aggiunto l'ex allenatore di Inter e Roma, la cui squadra è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nei playoff a febbraio. (ANSA-AFP).