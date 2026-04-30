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Como-Napoli, l’AIA comunica una variazione nella sestina: cambia il VAR

Como-Napoli, l’AIA comunica una variazione nella sestina: cambia il VARTuttoNapoli.net
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 21:10Notizie
di Francesco Carbone
L’AIA ha comunicato alcune modifiche alle designazioni arbitrali della 35ª giornata di Serie A.

L’AIA ha comunicato alcune modifiche alle designazioni arbitrali della 35ª giornata di Serie A. In particolare, Marco Guida, inizialmente designato come arbitro della gara Pisa-Lecce, sarà sostituito da Daniele Doveri. Contestualmente, lo stesso Doveri, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di AVAR nella medesima partita, sarà a sua volta sostituito da Guida. L’associazione arbitrale ha inoltre reso noto un ulteriore cambio per un’altra gara del turno.

Le variazioni per Como-Napoli e le nuove designazioni VAR
Nel dettaglio, Daniele Doveri, inizialmente designato come VAR per la sfida Como-Napoli, sarà sostituito da Aleandro Di Paolo. Si tratta dunque di una serie di avvicendamenti tra direttori di gara e assistenti VAR che ridisegnano parzialmente l’organigramma arbitrale della giornata di campionato.

Di seguito le designazioni arbitrali complete e aggiornate in merito alla 35^ giornata di Serie A:

Pisa-Lecce – Venerdì 1/05 h. 20.45
Arbitro: DOVERI
Assistenti: LO CICERO – LAUDATO
IV uomo: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA

Udinese-Torino – Sabato 2/05 h. 15.00
Arbitro: MUCERA
Assistenti: CECCONI – MORO
IV uomo: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI

Como-Napoli – Sabato 2/05 h. 18.00
Arbitro: FABBRI
Assistenti: BACCINI – BAHRI
IV uomo: PERRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO

Atalanta-Genoa – Sabato 2/05 h. 20.45
Arbitro: PEZZUTO
Assistenti: COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV uomo: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA

Bologna-Cagliari – Domenica 3/05 h. 12.30
Arbitro: CREZZINI
Assistenti: FONTEMURATO – BIFFI
IV uomo: GALIPÒ
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI

Sassuolo-Milan – Domenica 3/05 h. 15.00
Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI

Juventus-Hellas Verona – Domenica 3/05 h. 18.00
Arbitro: AYROLDI
Assistenti: VECCHI – CAVALLINA
IV uomo: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA

Inter-Parma – Domenica 3/05 h. 20.45
Arbitro: BONACINA
Assistenti: PRETI – PALERMO
IV uomo: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO

Cremonese-Lazio – Lunedì 4/05 h. 18.30
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV uomo: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI

Roma-Fiorentina – Lunedì 4/05 h. 20.45
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – CECCON
IV uomo: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO