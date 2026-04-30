Ufficiale Como-Napoli, l’AIA comunica una variazione nella sestina: cambia il VAR

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L’AIA ha comunicato alcune modifiche alle designazioni arbitrali della 35ª giornata di Serie A.

L’AIA ha comunicato alcune modifiche alle designazioni arbitrali della 35ª giornata di Serie A. In particolare, Marco Guida, inizialmente designato come arbitro della gara Pisa-Lecce, sarà sostituito da Daniele Doveri. Contestualmente, lo stesso Doveri, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di AVAR nella medesima partita, sarà a sua volta sostituito da Guida. L’associazione arbitrale ha inoltre reso noto un ulteriore cambio per un’altra gara del turno.

Le variazioni per Como-Napoli e le nuove designazioni VAR

Nel dettaglio, Daniele Doveri, inizialmente designato come VAR per la sfida Como-Napoli, sarà sostituito da Aleandro Di Paolo. Si tratta dunque di una serie di avvicendamenti tra direttori di gara e assistenti VAR che ridisegnano parzialmente l’organigramma arbitrale della giornata di campionato.

Di seguito le designazioni arbitrali complete e aggiornate in merito alla 35^ giornata di Serie A:

Pisa-Lecce – Venerdì 1/05 h. 20.45

Arbitro: DOVERI

Assistenti: LO CICERO – LAUDATO

IV uomo: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUIDA

Udinese-Torino – Sabato 2/05 h. 15.00

Arbitro: MUCERA

Assistenti: CECCONI – MORO

IV uomo: ZANOTTI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI

Como-Napoli – Sabato 2/05 h. 18.00

Arbitro: FABBRI

Assistenti: BACCINI – BAHRI

IV uomo: PERRI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

Atalanta-Genoa – Sabato 2/05 h. 20.45

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV uomo: TURRINI

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

Bologna-Cagliari – Domenica 3/05 h. 12.30

Arbitro: CREZZINI

Assistenti: FONTEMURATO – BIFFI

IV uomo: GALIPÒ

VAR: GARIGLIO

AVAR: GHERSINI

Sassuolo-Milan – Domenica 3/05 h. 15.00

Arbitro: MARESCA

Assistenti: PERETTI – BERCIGLI

IV uomo: MARINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

Juventus-Hellas Verona – Domenica 3/05 h. 18.00

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: VECCHI – CAVALLINA

IV uomo: DI MARCO

VAR: DI BELLO

AVAR: MERAVIGLIA

Inter-Parma – Domenica 3/05 h. 20.45

Arbitro: BONACINA

Assistenti: PRETI – PALERMO

IV uomo: MASSIMI

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

Cremonese-Lazio – Lunedì 4/05 h. 18.30

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV uomo: CALZAVARA

VAR: CAMPLONE

AVAR: MAZZOLENI

Roma-Fiorentina – Lunedì 4/05 h. 20.45

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI L. – CECCON

IV uomo: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO