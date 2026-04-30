Como-Napoli, l’AIA comunica una variazione nella sestina: cambia il VAR
L’AIA ha comunicato alcune modifiche alle designazioni arbitrali della 35ª giornata di Serie A. In particolare, Marco Guida, inizialmente designato come arbitro della gara Pisa-Lecce, sarà sostituito da Daniele Doveri. Contestualmente, lo stesso Doveri, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di AVAR nella medesima partita, sarà a sua volta sostituito da Guida. L’associazione arbitrale ha inoltre reso noto un ulteriore cambio per un’altra gara del turno.
Le variazioni per Como-Napoli e le nuove designazioni VAR
Nel dettaglio, Daniele Doveri, inizialmente designato come VAR per la sfida Como-Napoli, sarà sostituito da Aleandro Di Paolo. Si tratta dunque di una serie di avvicendamenti tra direttori di gara e assistenti VAR che ridisegnano parzialmente l’organigramma arbitrale della giornata di campionato.
Di seguito le designazioni arbitrali complete e aggiornate in merito alla 35^ giornata di Serie A:
Pisa-Lecce – Venerdì 1/05 h. 20.45
Arbitro: DOVERI
Assistenti: LO CICERO – LAUDATO
IV uomo: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
Udinese-Torino – Sabato 2/05 h. 15.00
Arbitro: MUCERA
Assistenti: CECCONI – MORO
IV uomo: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI
Como-Napoli – Sabato 2/05 h. 18.00
Arbitro: FABBRI
Assistenti: BACCINI – BAHRI
IV uomo: PERRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
Atalanta-Genoa – Sabato 2/05 h. 20.45
Arbitro: PEZZUTO
Assistenti: COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV uomo: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
Bologna-Cagliari – Domenica 3/05 h. 12.30
Arbitro: CREZZINI
Assistenti: FONTEMURATO – BIFFI
IV uomo: GALIPÒ
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
Sassuolo-Milan – Domenica 3/05 h. 15.00
Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
Juventus-Hellas Verona – Domenica 3/05 h. 18.00
Arbitro: AYROLDI
Assistenti: VECCHI – CAVALLINA
IV uomo: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
Inter-Parma – Domenica 3/05 h. 20.45
Arbitro: BONACINA
Assistenti: PRETI – PALERMO
IV uomo: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
Cremonese-Lazio – Lunedì 4/05 h. 18.30
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV uomo: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
Roma-Fiorentina – Lunedì 4/05 h. 20.45
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – CECCON
IV uomo: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro