Foto Dios Museum riapre a Napoli: percorso espositivo e interattivo dedicato al mito di Maradona

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Dal 30 aprile torna a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo e interattivo dedicato a Diego Armando Maradona

Dal 30 aprile torna a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo e interattivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito temporaneamente negli spazi del prestigioso Palazzo della Nunziatura Apostolica, in via Toledo 352. La mostra resterà aperta fino al 30 ottobre, data di nascita del numero 10 del Napoli, con ingresso gratuito. L’edizione 2026 si presenta completamente rinnovata e ampliata rispetto allo scorso anno, con un progetto promosso da Piazza Italia che punta a offrire un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente nel segno del campione argentino.

Il museo accompagna i visitatori lungo un viaggio nella vita privata e sportiva del “Pibe de Oro”, ripercorrendo i momenti più iconici della sua carriera e il legame indissolubile costruito con Napoli e con i tifosi partenopei. Tra le principali novità figurano installazioni interattive che, attraverso la scansione di immagini, permettono di accedere a contenuti multimediali e animazioni dedicate a Maradona. Sono previsti inoltre ambienti tematici che raccontano gli esordi, i Mondiali, lo Scudetto con il Napoli, l’esperienza al Barcellona, gli anni della squalifica, il ritorno in campo nel 1994 e il ritiro dal calcio giocato.

In esposizione anche maglie storiche indossate dal fuoriclasse argentino con il Napoli, il Barcellona e in altri momenti simbolici della sua carriera, insieme a contenuti multimediali inediti, aree esperienziali e spazi pensati per favorire l’interazione del pubblico. Tra le opere presenti spiccano due creazioni del maestro Domenico Sepe: “Diego Eterno”, modello in argilla realizzato nel 2021 e primo studio iconografico dedicato a Maradona dopo la sua scomparsa, successivamente utilizzato per la fusione in bronzo, e la tela “L’alba di Diego”, realizzata in esclusiva per l’apertura del museo, in cui il campione è rappresentato nella sua posa iconica come visione universale del suo mito. “Puntiamo a richiamare appassionati, turisti e curiosi, confermando ancora una volta il forte legame tra Napoli e la figura di Maradona, rimasta nel tempo simbolo di riscatto sportivo e passione popolare”, dichiarano gli organizzatori.