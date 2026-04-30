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Castel Volturno, allenamento mattutino in vista di Como: il report del club
In vista di Como-Napoli, anticipo della 35ª giornata di campionato, in programma sabato 2 maggio alle 18, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno
In vista di Como-Napoli, anticipo della 35ª giornata di campionato, in programma sabato 2 maggio alle 18, gli azzurri hanno lavorato a Castel Volturno agli ordini di Antonio Conte. Dopo la seduta di ieri, i campioni d'Italia si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento mattutino al Training Center.
Di seguito il report pubblicato dal club: “Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, sabato pomeriggio al Sinigaglia contro il Como. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro tecnico-tattico”.
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