Napoli a caccia di un record storico: risale ai tempi di Maradona

Il Napoli vincendo contro la Roma potrebbe eguagliare un proprio record storico. Secondo quanto riportato da Opta, il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 (in due campionati diversi ndr.) con Ottavio Bianchi in panchina.