Napoli-Atalanta, probabili formazioni Sky: Spalletti rimanda il turnover, Gasp si copre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Turnover rimandato. Questo è quanto riporta Sky Sport, secondo cui Luciano Spalletti manderà in campo l'undici migliore contro l'Atalanta: difesa titolare (Olivera per lo squalificato Mario Rui), centrocampo titolare e attacco titolare con Politano al posto dell'infortunato Lozano. Gian Piero Gasperini invece si coprirà un po' di più schierando Scalvini, un difensore, in mediana con de Roon. Di seguito le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare.